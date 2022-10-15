Adana'da yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu bir camide hasar oluştu.

Bucak Mahallesi'ndeki camiye, öğle namazının kılınmasından yaklaşık 20 dakika sonra yıldırım isabet etti.

Bunun üzerine caminin elektrik tesisatı ve ses sistemi zarar gördü, kapı ve pencereleri de kırıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası imam Erkan Yılmaz ve muhtar Mahmut Divaroğlu, camide incelemede bulundu.

Muhtar Divaroğlu, gazetecilere, minaredeki paratonerin de zarar gördüğünü belirterek, "Buraya tıpkı bomba düşmüş gibi bir durum var." dedi.