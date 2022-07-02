Zanlılar, A.Ö, B.C, E.A. ve B.K. Kozan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D, V.C.M, K.Y, F.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Haziran'da, yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik operasyon da 7 kişinin yakalanmasının ardından aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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