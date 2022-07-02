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Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

02.07.2022 04:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Haziran'da, yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişinin yakalanmasının ardından aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Zanlılar, A.Ö, B.C, E.A. ve B.K. Kozan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D, V.C.M, K.Y, F.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ilk etapta 7 kişi yakalanmış, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirilmişti.

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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