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Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

01.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararına tepki gösterdi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ve savaşın başlamasıyla kente gelenler, Atatürk Parkı'nda toplanarak kararı protesto etti.

Protestocular, Ukrayna pasaportları ve dövizlerle sloganlar atıp marşlarını okudu.

Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, Luhansk doğumlu olduğunu söyledi.

Ukrayna vatandaşı olduğu için gurur duyduğunu belirten Tarı, "Bu sözde referandum ve Kremlin'in attığı adımlar tamamen yasa dışıdır. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da zorla Ukrayna pasaportları alınıp Rusya pasaportlarını veriyorlar. Türk vatandaşlığım da var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Babam Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Allah senden razı olsun. Sen bu referandumu kabul etmedin, hep Ukrayna'nın arkasında durdun." diye konuştu.

Grup, slogan attıktan sonra dağıldı.

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

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