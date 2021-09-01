Adile Naşit’in yürek burkan sırrı! Duyunca 'Bu acıya nasıl dayanmış' diyeceksiniz

Oynadığı filmler, tiyatro oyunlarının sayısı ise çok fazla. 1950’de kendisi gibi tiyatrocu olan Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit’in Ahmet adında bir bebeği olur. 2 yaşına gelen Ahmet rahatsızlanır. Çünkü doğuştan kalbi deliktir.

İşte Adile Naşit'in yürek burkan hikâyesi...

Bundan dolayı uzun yıllar okula gidemeyen Ahmet, ilkokulu da dışardan bitirmek zorunda kaldı. Tam ortaokul sınavlarına hazırlanırken yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahmet, girdiği komadan bir daha uyanamadı…

ADİLE NAŞİT, EVLADININ ÖLÜM HABERİNİ SAHNEDE ALDI O dönemler İzmir’de turnede olan Adile Naşit ise acı haberi aldıktan sonra bağrına taş bastı, içindeki evlat acısıyla sahneye çıktı. O haldeyken bile işine olan saygısı nedeniyle salondakileri kahkahaya boğmasını bildi.

O gün, içi yana yana salondakileri güldüren Adile Naşit’in oğlu Ahmet’in de aynı zamanda doğum günüydü. Hayattaki tek çocuğunu kaybeden Adile Naşit, oğlu Ahmet’in fotoğraflarını evinin başköşesine koyarak ölümsüzleştirdi.

Çocuğunu kaybetmesine rağmen Türkiye’deki tüm çocukların Adile Ana’sı olan Adile Naşit, kocaman bir neslin kalbine girmeyi başardı.