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Adile Naşit’in yürek burkan sırrı! Duyunca 'Bu acıya nasıl dayanmış' diyeceksiniz

01.09.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahkahası, güleç yüzü, kimi zaman da duygusal hâlleriyle 7’den 70’e herkesin parmakla gösterdiği oyunculuk deneyimi ile hafızalara kazınan Yeşilçam’ın efsanesi Adile Naşit’in az bilinen, yürek burkan bir sırrı var. Türkiye’de koca bir neslin sevgisini kazanan Adile Naşit, Hababam Sınıfı’nın Hafize Anne’si olarak tanınıyor.

Oynadığı filmler, tiyatro oyunlarının sayısı ise çok fazla. 1950’de kendisi gibi tiyatrocu olan Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit’in Ahmet adında bir bebeği olur. 2 yaşına gelen Ahmet rahatsızlanır. Çünkü doğuştan kalbi deliktir.

İşte Adile Naşit'in yürek burkan hikâyesi...

Bundan dolayı uzun yıllar okula gidemeyen Ahmet, ilkokulu da dışardan bitirmek zorunda kaldı. Tam ortaokul sınavlarına hazırlanırken yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahmet, girdiği komadan bir daha uyanamadı…

ADİLE NAŞİT, EVLADININ ÖLÜM HABERİNİ SAHNEDE ALDI

ADİLE NAŞİT, EVLADININ ÖLÜM HABERİNİ SAHNEDE ALDI
O dönemler İzmir’de turnede olan Adile Naşit ise acı haberi aldıktan sonra bağrına taş bastı, içindeki evlat acısıyla sahneye çıktı. O haldeyken bile işine olan saygısı nedeniyle salondakileri kahkahaya boğmasını bildi.
O gün, içi yana yana salondakileri güldüren Adile Naşit’in oğlu Ahmet’in de aynı zamanda doğum günüydü. Hayattaki tek çocuğunu kaybeden Adile Naşit, oğlu Ahmet’in fotoğraflarını evinin başköşesine koyarak ölümsüzleştirdi.
Çocuğunu kaybetmesine rağmen Türkiye’deki tüm çocukların Adile Ana’sı olan Adile Naşit, kocaman bir neslin kalbine girmeyi başardı.

ADİLE NAŞİT KİMDİR?

ADİLE NAŞİT KİMDİR?
Asıl adı Adile Keskiner olan Adile Naşit, 17 Haziran 1930’da İstanbul’da doğdu.
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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit
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