YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

24.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Tatlı (43) ile yeğeni Ahmet Tatlı (13) serinlemek için Çataltepe köyünden geçen Göksu Çayı'na girdi.

Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
baba boğulma

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:37
Sabah
05:17
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:50
Yatsı
21:23

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Pazar

Özgür Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Lale Eczanesi
Golbasi
Yeni Eczanesi
Besni
Büşra Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.