Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Tatlı (43) ile yeğeni Ahmet Tatlı (13) serinlemek için Çataltepe köyünden geçen Göksu Çayı'na girdi.
Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı.
Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz