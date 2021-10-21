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Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

21.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında yaklaşık 100 ton pamuk kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şambayat Beldesi'nde faaliyet gösteren çırçır fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta müdahale edildi.

Yaklaşık 100 ton pamuğun kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangında yaklaşık 100 ton pamuk kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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