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Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

28.06.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki gün önce kaybolan 85 yaşındaki kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Cankara köyünde yaşayan ve önceki gün evinden ayrılan İsmet Saltuğ'dan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgede arama tarama faaliyeti başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı ormanlık alanda bitkin halde buldu.

Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saltuğ'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
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