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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

11.07.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Galender Şimşek idaresindeki 06 KVY 97 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20. kilometresinde eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın kullandığı 02 HV 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler yara almazken, otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman

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