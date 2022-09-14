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Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

14.09.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Alitaşı Mahallesi'ndeki E.A'ya ait berber dükkanına motosikletteki maskeli 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede merminin iş yerinin camına isabet ettiğini belirledi.

Saldırı sonrası bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, motosikletteki maskeli 2 şüphelinin iş yerine ateş açması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

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Adıyaman silahlı saldırı silah işyeri

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