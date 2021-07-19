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Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

19.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da, kamyonetin kasasından kaçan kurbanlık boğa, kovalamaca sonucu güçlükle yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde satın alınan kurbanlık boğa, kamyonetin kasasından kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların peşinden koştuğu boğa, önce bir evin, ardından başka bir evin bahçesine girdi.

Cadde aralarından kaçak hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik süren kovalamaca sonucu boğa, halat ve ip yardımıyla yakalanabildi.

Sakinleşmeyen kurbanlık, kamyonetin kasasına halatla bağlanarak götürülebildi.

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Adıyaman'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı
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Kurban Bayramı Adıyaman

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