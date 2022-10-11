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Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

11.10.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen sebze ve meyve yüklü 02 ACG 132 plakalı kamyonet, Kahta-Siverek kara yolu TPAO üretim tesisi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada, kamyonetteki H.A ile H.İ. yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Aracın kasasındaki sebze ve meyveler yol kenarına saçıldı.

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Adıyaman Kahta

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