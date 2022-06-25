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Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

25.06.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Ömer G. idaresindeki 02 LH 344 plakalı motosiklet, Karayolları Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Barış A'ya çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile Barış A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:00
Öğle
12:35
İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:40

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazartesi

Turan Eczanesi
Merkez
Akyüz Eczanesi
Merkez
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Merkez
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