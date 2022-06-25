Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
Ömer G. idaresindeki 02 LH 344 plakalı motosiklet, Karayolları Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Barış A'ya çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile Barış A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı
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