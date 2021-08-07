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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

07.08.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da çıkan yangında 2 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar, evlerinden hortum çekerek yangını söndürmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması süren bölgede, 2 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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