YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

16.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında Adıyaman'da 5 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri Adıyaman'a getirildi.

Malzemelerin bir bölümü Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, burada yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Adıyaman'da 2, Kahta ilçemizde 2 ve Besni ilçemizde 1 olmak üzere, özel eğitim okullarına gönderilen spor malzemelerinin dağıtımını bugün yapıyoruz. İnşallah çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi yetişmesine ve mutluluğuna vesile olur." diye konuştu.

Etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik de özel öğrencilerden Mert Kasar (17) ile masa tenisi oynadı.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, okul idarecileri ile özel eğitim öğrencileri katıldı.

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Başkent Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Erdil Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.