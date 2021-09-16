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Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

16.09.2021 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da, motosikletiyle park halindeki otomobile çarparak yola savrulan genç ağır yaralandı.

Serhat Gazi T. (18) idaresindeki 02 AAY 460 plakalı motosiklet, 2'nci çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 38 JY 198 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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trafik kazası Adıyaman

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