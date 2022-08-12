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Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

12.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Taşlıca köyünde su kuyusuna köpek yavrusu düştüğünü gören köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla kuyuya inerek köpeği kurtararak doğaya saldı.

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman köpek yavrusu kurtarma

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