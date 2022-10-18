Adıyaman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Mesut Ödemiş'in kullandığı 02 FD 184 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 ABV 240 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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