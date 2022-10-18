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Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

18.10.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Mesut Ödemiş'in kullandığı 02 FD 184 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 ABV 240 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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trafik kazası Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:17
İkindi
15:23
Akşam
17:54
Yatsı
19:09

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Salı

Derya Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Merkez
Köseler Eczanesi
Golbasi
Deva Eczanesi
Besni
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