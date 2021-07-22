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Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı

22.07.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

İsmet Doğuç idaresindeki 25 ND 301 plakalı traktör, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Akpınar köyü yakınlarında Türkmen Kaya idaresindeki 31 P 8686 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil çarpışmanın etkisiyle 10 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlanırken, traktör de ikiye ayrıldı.

Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı
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trafik kazası Adıyaman

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