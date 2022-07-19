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Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

19.07.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

B.V. idaresindeki 06 YA 8065 plakalı kamyonet, Besni-Gaziantep kara yolu Sugözü Mesire alanı mevkisinde M.D. idaresindeki 01 FP 425 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada M.D. ile otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İrem Durna ile Sultan Durna hastanede yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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trafik kazası Adıyaman ölü yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
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Sabah
05:13
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Çarşamba

Yücel Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
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