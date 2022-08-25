Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm hasadına giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Ahmet Gündoğdu idaresindeki 02 HU 581 plakalı traktör, Belören Beldesi Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, römorktaki Ayşe Fatma Gündoğdu yaşamını yitirdi, sürücü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı ve Besni devlet hastanelerine kaldırıldı.
Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz