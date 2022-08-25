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Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

25.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm hasadına giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ahmet Gündoğdu idaresindeki 02 HU 581 plakalı traktör, Belören Beldesi Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, römorktaki Ayşe Fatma Gündoğdu yaşamını yitirdi, sürücü ile 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı ve Besni devlet hastanelerine kaldırıldı.

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Adıyaman traktör yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:34
İkindi
16:16
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Perşembe

Taş Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Deva Eczanesi
Besni
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