Adıyaman'da yamaç paraşütü festivali düzenlendi

Yamaç paraşütçüleri Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen festivalde bir araya geldi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman Valiliği ve Tut Kaymakamlığı tarafından organize edilen festivale, 85 paraşütçü katıldı.

Hacı Muhammed Dağı'ndan havalanan paraşütçüler, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, burada yaptığı açıklamada, kentin birçok tarihi güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Tut ilçesindeki festivalin geleneksel hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Çuhadar, "Tut ilçemizi dut meyvesinde olduğu gibi yamaç paraşütünde de öncü hale getireceğiz inşallah." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da festivalin Tut ilçesinin tanıtımında faydalı olacağını dile getirdi.

Etkinliğe Kahramanmaraş'tan katılan Yılmaz Cansarı da "Festivale havadan gitmenin iyi bir fikir olduğunu düşündüm ve denemeye karar verdim. Kahramanmaraş Yalnız Ardıç mevkisinden havalanarak 3,5 saatlik bir uçuşla Tut ilçesine ulaştık ve burayı havadan gezme imkanı bulduk." dedi.