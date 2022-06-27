YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

27.06.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kentin'de ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentin birçok noktasında Adıyaman Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Örenli Mahallesi'ndeki Antik Kent'te 2021'de ara verilen kazı çalışmaları, 2 alan olmak üzere 200 metrekare alanda yeniden başladı.

Vali Mahmut Çuhadar, kazı alanında gazetecilere, Perre Antik Kenti'nin önemli bir yerleşim birimine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Her yıl kazıların düzenli olarak yapılacağını ifade eden Vali Çuhadar, "Perre Antik Kenti, Kommagene ve Roma Uygarlığı'nın dinsel ve önemli motiflerinin olduğu bir şehir. Biz bunun ayağa kaldırılmasına ve açığa çıkarılmasında kararlıyız." dedi.

Perre Antik Kenti'nin Türkiye turizmine katkı sağlayacağını belirten Çuhadar, şöyle devam etti:

"Perre Antik Kenti'nin altında çok önemli zenginlikler yatıyor. Bunları ülke ve Türkiye turizmine kazandırmaya kararlıyız. Kazılar nekropol alanında devam ediyor. Geçen yıl nekropol alanında yerleşim alanları çıktı, hemen yan tarafında başladık kazı çalışmalarına, 3 yıldır kazılarda sonsuzluk merdiveni dediğimiz alan var orada bir türlü sonuna ulaşamadık. 100 küsur basamak kazdık hala da devam ediyoruz, merdivenin nereye gittiğine dair bir gizem var o merdivende de çalışmalara devam edeceğiz."

Çuhadar, yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'ın tarihi güzelliklerini görmeye davet etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan da geçen yıl birçok yapıyı ortaya çıkardıklarını anlatarak, "Bu yıl ise 2 alanda kazı çalışmalarına başladık. Bu açmalarda da Güney'e doğru gideceğiz ve bu yerleşim yerlerinde nelerin bulunduğunu göreceğiz. Yine sonsuzluk merdiveni olan ve 450 metre uzunluğundaki yapının ters bir durum söz konusu olmaz ise sonuna ulaşacağız." diye konuştu.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:13
Sabah
05:00
Öğle
12:35
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:40

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Gamze Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.