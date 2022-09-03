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Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

03.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, yağışların ardından su seviyesinin yükseldiği Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine geldi.

Özellikle Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi çevre illerden gelen günübirlikçi tatilciler, parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, raftinge ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Okulların açılmasına az bir süre kaldığını, bu nedenle ailelerin bölgeye çok ilgi gösterdiğini vurgulayan Tepe, şöyle konuştu:

"Artık sonbahara gireceğiz ve suyun debisi artıyor. Bundan sonraki süreçte adrenalin tutkunlarının parkuru olacak. Şu an biraz daha korkanlar için ideal su debisindeyiz. Kış mevsimi ve ilkbaharla sezonu tamamlamış oluyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesinden ilgi yoğun. Misafirlerimizi Melen Çayı'nda ağırlamaya devam ediyoruz. Hafta içi, hafta sonu çok yoğun. Herkesi, bu maceraya bekliyoruz."

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

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Anahtar Kelimeler:
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