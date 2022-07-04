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Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

04.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

ERZİNCAN (AA) - "43. Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında "buse jamp" ve "wingsuit (yarasa atlayışı)" sporcuları Fransız Julien Millot, Avusturalyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny, "Cennete Açılan Kapı"dan atlayış yaptı.

Kaymakamlık, belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) ortaklaşa düzenlediği şenliklerde, dünyanın önde gelen ekstrem sporcuları, 2 bin 200 rakımda "buse jamp" yaptı.

Özel yaptırdıkları at, örümcek adam kıyafetleri ve Türk bayrağıyla atlayış yapan sporcular, Gaban bölgesinde 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

"Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan atlama rampasından ilk atlayışı at kostümlü kıyafetiyle Fransız Julien Millot yaptı.

Kendini boşluğa bıraktıktan sonra paraşütünü açan Millot, bir süre kayalıkların arasında paraşütle dolaştıktan sonra ilçenin üstünde tur atıp Karasu Nehri yanındaki ağaçlık alana indi.

Kayalıkların üstünde ve tırmanış yapılan alana çıkış için kullanılan patika yolda heyecanla bekleyenlerin alkışları arasında ikinci atlayışı ise örümcek adam kıyafeti giyinen Avusturalyalı Ryan Granny yaptı.

Rampanın ön kısmına yavaş yavaş yürüyerek gelen Avusturalyalı ekstrem sporcusu Cameron Tracey Smith ise atlama yapmadan önce bir süre arkadaşlarının iniş yapmasını bekledi.

Sempatik hareketleri ve Türkçe konuşması nedeniyle yöre halkının kendisine, "Abbas Yolcu" ismini koydukları Smith, atlayışını Türk bayrağı açarak yaptı.

Türk bayrağı ile alandakilerin üstünden geçerken herkesin alkışladığı Smith, daha sonra ilçe semalarında ve Karasu Nehri üstünde tur atarak indi.

Etkinliği Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile çok sayıda davetli izledi.

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

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