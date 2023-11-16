Adriana Lima değişimiyle gündem oldu! Çirkin yorumları böyle isyan etti

Yaklaşık iki yıldır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Adriana Lima, geçtiğimiz sene üçüncü kez anne olmuştu. Anne olduktan sonra aldığı doğum kilolaları yüzünden sosyal medyada zorbalığa maruz kalan Lima son haliyle yine gündeme geldi.



SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

'Açlık Oyunları'nın yeni filmi 'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren model Adriana Lima hem tarzı hem de yüzündeki değişim ile görenleri şaşırttı.

42 yaşındaki Adriana Lima'nın hayranları estetik operasyonlar geçirdiğini iddia ediyor. Lima'nın Fransız askı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen söylentiler arasındaydı. Lima'nın pozları sonrası sosyal medyada çirkin yorumlar da vardı.

Süper model, görünüşüyle ilgili yorumlar sonrası sessizliğini bozdu. Mutfağından çektiği makyajsız bir selfie paylaşan güzel model "Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür. İlginiz için teşekkürler" dedi.