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  4. Adriana Lima değişimiyle gündem oldu! Çirkin yorumları böyle isyan etti

Adriana Lima değişimiyle gündem oldu! Çirkin yorumları böyle isyan etti

16.11.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Adriana Lima, 'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösterdi. Ünlü modelin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel model yapılan çirkin yorumlara isyan etti.

Yaklaşık iki yıldır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Adriana Lima, geçtiğimiz sene üçüncü kez anne olmuştu. Anne olduktan sonra aldığı doğum kilolaları yüzünden sosyal medyada zorbalığa maruz kalan Lima son haliyle yine gündeme geldi.


Günün Magazin olayları

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

'Açlık Oyunları'nın yeni filmi 'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren model Adriana Lima hem tarzı hem de yüzündeki değişim ile görenleri şaşırttı.
42 yaşındaki Adriana Lima'nın hayranları estetik operasyonlar geçirdiğini iddia ediyor. Lima'nın Fransız askı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen söylentiler arasındaydı. Lima'nın pozları sonrası sosyal medyada çirkin yorumlar da vardı.
Süper model, görünüşüyle ilgili yorumlar sonrası sessizliğini bozdu.   Mutfağından çektiği makyajsız bir selfie paylaşan güzel model "Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür. İlginiz için teşekkürler" dedi.
2017 yılında Lima, insanların kendisini yüzü ve bedeniyle anmasını istemediğini ve bunun ötesini görmelerini istemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima andre lemmers
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