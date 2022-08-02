YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

02.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özcan Erdoğan, Türkiye'nin deprem, yangın veya sel gibi afetler bakımından taşıdığı risklere dikkati çekerek, "afet hemşireliğinin" önemini vurguladı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, "afet hemşireliği" kavramının kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'de deprem, yangın ve sel gibi ciddi afet riskleri bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, her yıl bu afetlerden en az birinin yaşandığını hatırlattı.

Afet hemşireliği eğitiminin, hemşireliğin temel beceri ve yetkinliklerinin afet durumlarında doğru ve etkin kullanılmasını temel aldığını aktaran Erdoğan, "Bu süreç, hemşirelikteki planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine benzer. Bir afet hemşiresi, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki rollerini iyi bilmelidir ki afet gibi büyük bir olay, toplum açısından en az zararla atlatılabilsin." ifadelerini kullandı.

Afet hemşiresinin her şeyden önce kendini, ailesini ve kurumunu afete hazırlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afet hemşiresinin asıl görevi afet sırasındadır. Bu süreçte afet planlarının etkinleştirilmesi hayati rol oynar. Başta halk sağlığına ilişkin riskler olmak üzere iaşe ve barınma ihtiyacı gibi çok hayati konular oluyor. Dolayısıyla afet hemşiresinin, afet sırasındaki rutin faaliyetlerinin yanında bu gibi kavramlarla da uğraşması gerekiyor. Afet sonrasında ise yaralı bakımı ve nakli, afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, söz gelimi atık yönetimi gibi süreçlerin koordinasyonu gibi işlemler bizleri bekliyor. Tüm bu faaliyetleri üstlenirken, ekip arkadaşlarımızın koordinasyonu, gerekirse dinlendirilmesi ve rehabilite edilmesi gibi konular da afet hemşirelerinin alanına giriyor."

Erdoğan, Türkiye'de bu kavramın çok yeni olduğunu, üniversite olarak bu konudaki eğitimleri AFAD ve UMKE gibi kuruluşlarla iş birliğiyle yürüttüklerini aktardı.

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bezmialem vakıf üniversitesi

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı!

Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.