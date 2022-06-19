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Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

19.06.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen, Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 4 charter seferiyle 908 Afgan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderilecek.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Afganistan

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