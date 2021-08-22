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Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

22.08.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi 1000 kişiye, her gün Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kırıkhan ilçesinde Suriyeli kadınlar tarafından hazırlanan yemekler AFAD'ın belirlediği çadır kamplarda kalanlara dağıtılıyor.

HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, bölgeden gelen talep doğrultusunda yemek yardımını sürdürdüklerini söyledi.

Günlük 1000 kişilik yemeği AFAD koordinesinde dağıttıklarını belirten Vardı, "Suriye'de aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle oradaki insanlar çok zor durumdalar. Dünyadaki bütün mazlum insanların gözü Türkiye'de. Biz de bu ihtiyaç sahibi insanlara hizmet etmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor
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