AFYONKARAHİSAR (AA) - Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve hasarlı zincirleme trafik kazalarının yaşandığı yoldaki kavşaklarda polis önlem aldı.
Polis ekipleri, sürücülere emniyet şeridini boşaltmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
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