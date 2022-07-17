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Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

17.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve hasarlı zincirleme trafik kazalarının yaşandığı yoldaki kavşaklarda polis önlem aldı.

Polis ekipleri, sürücülere emniyet şeridini boşaltmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

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antalya Afyonkarahisar karayolu trafik yogunlugu

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