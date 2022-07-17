Afyonkarahisar'da "15. Emirdağ Gurbetçi" festivali

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emirdağ ilçesinde belediye tarafından "15. Emirdağ Gurbetçi" festivali düzenlendi.

12-22 Temmuz'da farklı ülkelerden memleketlerine gelen gurbetçi vatandaşlar için ilçe otogarında düzenlenen törende konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 1978 yılında Emirdağ'dan Belçika'ya 16-17 bin, Fransa'ya ise 56 bin kişinin çalışmak için gittiğini kaydetti.

Eren, "200 binden fazla Emirdağlı Belçika'da ve Fransa'da hayatlarına devam ediyor. Belçika'nın, Fransa'nın gelişmesinde Türklerin çok emekleri oldu. Birinci nesil çok büyük zorluklarla çalıştılar. Bu noktaya getirdiler. Artık dördüncü nesile ulaşmış durumdayız." dedi.

Devletin eskisine oranla yurt dışında yaşayan vatandaşlarına daha çok sahip çıktığını dile getiren Eren, şöyle konuştu:

"Bunun da temel sebebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmeye başladığı tarih olan 2002 yılından itibaren vatandaş, insan odaklı bir politika uygulanması neticesinde Türkiye dış, iç politikasında artık vatandaşı da merkeze alıyor. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlara sadece işçi olarak, döviz getiren olarak bakmıyor. Aynı zamanda sosyal, kültürel ihtiyaçları olan insanlar olarak bakıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye geldiğinde onların yanlarında olmaya da gayret ediyoruz. Artık ırkçılık ve ayrımcılık hususunda Belçika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan kalıcı adımlar bekliyoruz. Bu insanlar gece gündüz çalışıyorlar ve terlerini akıtarak çalıştıklarını çocuklarına, torunlarına, ailelerine harcıyorlar. Yurt dışındaki vatandaşlara çok daha fazla sahip çıkmamız lazım. Avrupalı Türkler sizlere mesajımız var. Lütfen bulunduğunuz ülkelerde seçimlere katılalım. Okullardan Türkçe eğitimiyle alakalı talepte bulunalım."

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da "Bulunduğunuz ülkelerde bizleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletini en güzel temsil eden gönül elçileri olduğunuzu düşünüyoruz. Gençlerin ülkede bağını kuvvetlendirecek buralarda ilişkisini daha sağlamlaştıracak her türlü şeyi sizlerle projelendirip yapmak için hazırız." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da birer konuşma yaptı.

Daha sonra festival kapsamında sanatçı Sinan Akçıl sahneye çıktı.