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Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

10.07.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu, bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

Küçükçobanlı köyünde bir caminin avlusunda uçamayan leylek yavrusu bulundu.

Leylek, vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.

AKÜREM ekibi tarafından ilk muayenesi yapılan leylek yavrusunun yuvasından düştüğü, yeterli bakımı yapıldıktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı

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