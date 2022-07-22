Afyonkarahisar'da "Doğaltaş Sektörel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından "Doğaltaş Sektörel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, insanoğlunun yeryüzüne indiği andan itibaren madenciliğin olmadığı bir safha bulunmadığını söyledi.

Bugün dünyada uzayın konuşulduğunu dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"Başka gezegenlerde hayattan bahsediyoruz. Bir kere oraya naklimizde bile kullanacağımız alet, edevat ve araçlarda yine olmazsa olmazımız maden. Bizim bir şekilde ülkemizde mevcut olan madenleri, ekonomiye mutlaka kazandırmamız gerekiyor. Olmazsa olmazımız bu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak da mevzuatsal anlamda sektörünün yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bizdeki işlemlerinizi de maksimum seviyede hızlandırdık."

-"Afyonkarahisar'ın doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 84'e ulaştı"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu İbrahim Alimoğlu da 2021 yılında ihracat yapan 1121 firmadan 375'nin Afyonkarahisarlı olduğunu vurguladı.

Birliğin 2022'nin ilk yarısında 403 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Alimoğlu,"Bu ihracatın 111 milyon dolarlık kısmını Afyonkarahisarlı ihracatçılarımız gerçekleştirdi. EMİB'in doğal taş ihracatından Afyonkarahisar, yüzde 27,5 pay aldı. Buradaki 111 milyon dolarlık doğal taş ihracatının 93 milyon dolarlık büyük dilimi işlenmiş ürün ihracatı oldu. Afyonkarahisar'ın doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 84'e ulaştı."diye konuştu.

-"7 milyar dolarlık bir ihracat öngörümüz var"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya ise, madencilik sektörünün ithal girdisi olmaması ve ihracata net katkı sunmasıyla Türkiye ekonomisi açısından son derece kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,40 artışla 3,36 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bunun 1 milyar dolarlık kısmı da doğal taştan oluşuyor. Sektör geneline baktığımızda yıl sonu için belirlenen 7 milyar dolarlık bir ihracat öngörümüz var. Bu ihracat rakamına ulaşmakta da sorun görmüyoruz. Aslında bu rakam Türkiye'nin potansiyelinin çok gerisinde. Eğer biz, madencilik sektöründeki yatırımları artırabilirsek ihracat rakamlarını kolaylıkla çift haneli seviyelere çıkarabileceğimize inanıyoruz."

Toplantıda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuşma yaptı.

Programa, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, daire müdürleri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Toplantı, maden sektörüne yönelik düzenlenen panelle sona erdi.