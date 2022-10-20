YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

20.10.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Bir iş yerine ait Halil Özkara idaresindeki 17 LV 539 plakalı servis minibüsü, çevre yolundan İzmir istikametine seyir halindeyken Bülent Demir yönetimindeki 16 JVE 98 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Özkara ile minibüste bulunan 7'si yabancı uyruklu 14 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Minibüs çevre yolu kaza

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
12:48
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:37
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.