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Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

05.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: - "Bu bilgilendirmelerin başlangıcını Afyonkarahisar'dan yapıyoruz. Tüm Türkiye'de seyahat acenteleri, otogarlarda bilgilendirmeler yapılacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman yangınlarına karşı dağıtılan bilgilendirme broşürüyle ilgili, "Bu bilgilendirmelerin başlangıcını Afyonkarahisar'dan yapıyoruz. Tüm Türkiye'de seyahat acenteleri, otogarlarda bilgilendirmeler yapılacak." dedi.

Türkyılmaz, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdür Mustafa Gökhan Us ve mühendisler, Özdilek Kavşağı'ndaki bir alışveriş merkezinde açtıkları stantta orman yangınlarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Türkiye'de orman yangınlarıyla ilgili alınması gereken önlemlere dikkati çekmek için Afyonkarahisar'da olduklarını aktaran Türkyılmaz, 2021'de Türkiye'nin akciğerlerinin yandığını dile getirdi.

Tüm paydaşlarla orman yangınlarına vatandaşların dikkatini çekmek ve davranışlarını yönlendirmek adına bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Tatil için seyahat eden vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürleri veriyoruz. Yangın anında aranacak numaraların olduğu araç içi kokuları dağıtıyoruz. Salgından sonra doğanın ve çevrenin önemi daha iyi anlaşıldı. Bu nedenle buradan tüm Türkiye'deki turizm noktalarına, dinlenme ve geçiş noktalarında kendi sağlıklarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu bilgilendirmelerin başlangıcını Afyonkarahisar'dan yapıyoruz. Tüm Türkiye'de seyahat acenteleri, otogarlarda bilgilendirmeler yapılacak."

- "Bir duman gördüklerinde de 112 ve 177'yi aramalarını istiyoruz"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın seyahat esnasında araçlarından asla dışarıya yanıcı madde atmamalarını öneriyoruz. Piknik alanları dışında piknik yapılmamasını istiyoruz. Bir duman gördüklerinde de 112 ve 177'yi aramalarını istiyoruz. İçişleri Bakanlığımız orman yangınlarıyla ilgili tüm ekipleriyle destek veriyor. AFAD ekipleriyle ciddi bir koordinasyon yapılması noktasında bakanımız talimat verdi. AFAD ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile orman mühendisleri odamız olarak ciddi manada bir ve beraber çalışıyoruz. Vatandaşlarımız akciğerleri olan ormanlarımıza sahip çıksınlar. Doğada yangın çıktığı zaman sadece ağaçlar değil, binlerce canlıda yanıyor."

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

- Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: - "Bu bilgilendirmelerin başlangıcını Afyonkarahisar'dan yapıyoruz. Tüm Türkiye'de seyahat acenteleri, otogarlarda bilgilendirmeler yapılacak"

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Afyonkarahisar'da orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı

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