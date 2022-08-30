Taksideki yolcu Berkay Ö. ile tırın sürücüsü Ali İ, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkay Ö. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

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