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Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

30.08.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Recep A. idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksi, Otogar Kavşağında Ali İ. yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, Recep A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Taksideki yolcu Berkay Ö. ile tırın sürücüsü Ali İ, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkay Ö. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
kaza ticari taksi

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