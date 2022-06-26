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Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

26.06.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması, Afyonkarahisar'da düzenlendi.

Aydın, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'daki 22 kulüpten, bin 500'e yakın sporcu yarışmaya katıldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma, açılış seremonisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem kurulu üyeleri ve hakemler tanıtıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonlara her zaman destek olduklarını belirterek, "Halk oyunları kültürü sizin gayretinizle devam edecektir. Afyonkarahisar altyapısı, nem oranı ve tesisleriyle her yıl futbol, voleybol, basketbol, karate, motor sporları, halk oyunları gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan tam bir spor şehridir. Bugün özellikle sizlere eşlik etmek istedik. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Büyük bir heyecanla, keyifle sizleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ekipler sahne alarak hünerlerini sergiledi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen yarışmalarda her kategorinin birincisi, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

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