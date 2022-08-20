AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 BLT 67 plakalı Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
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