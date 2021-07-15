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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

15.07.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Şaban Korkmaz (44) idaresindeki 32 FR 589 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Çevre Yolu'nda Vacip Fidan (59) yönetimindeki 64 AAD 012 plakalı tırın dorsesine çarparak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen Hamit Sarıçiçek (40) yönetimindeki 03 HP 907 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 06 FG 5709, 35 AFL 371 ile 06 CAV 129 plakalı araçlarda karıştı.

Kazada, sürücüler Korkmaz ve Sarıçiçek ile Fatih Sarıçiçek, (23) Akın Sarıçiçek (11), Emrah Çelik (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan yaralılardan Korkmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Korkmaz'ın Afyonkarahisar 8. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda astsubay olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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trafik kazası Afyonkarahisar

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