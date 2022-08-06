Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan ile Karaağaç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza sonrası E.E'nin kullandığı 03 ABV 305 plakalı kamyon da lastiği değiştirmeye çalışan tır sürücüsü Ceylan Aslan ile ona yardıma gelen Muharrem Karaağaç'a çarparak kaçtı.

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