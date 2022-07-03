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Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

03.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve ressam Aydın Yılmaz, çay kenarında kendiliğinden yetişen ağaçların kesilmesini, dallarına "Beni kesme, doğayı sev, yeşili koru" yazısı asarak önlemeye çalışıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, Alaplı Çayı kenarında kendiliğinden yetişen kızılağaç, söğüt, yabani incir ve çınar gibi ağaçların kesilmesine çok üzüldüğünü, kesilmemesi için sonuç alamayınca son çare olarak dallara yazılar astığını söyledi.

Her gün gidip ağaçları kontrol ettiğini dile getiren Yılmaz, "Bu fidanlar örneğin bilek kalınlığına ulaştıktan sonra zararı var diye kesilip atılıyor. Bunlara çok üzülüyorum. Yola, elektrik tesisatına, trafiğe, yayaya, hatta ve hatta suyun debisine zararı yok. Hiçbir şeye zararı olmayan bir yeşilliği niçin kesip atıyoruz? Baktım baş edemedim. Burada görülen güzelim ağaçlara 'Beni kesme, doğayı sev, yeşili koru' diye yazdım. 9-10 ağaca bu şekilde yazıp tabelalar astım." diye konuştu.

"Allah bize veriyor, bize sahip çıkmak düşüyor" diyen Yılmaz, "İnşallah bu yazı yazdığımız ağaçları koruruz, sahip çıkarız diye düşünüyorum. Hatta bu ağaçlar kesilmeyip büyürse, bunları kendim budayıp bakımlarını yapacağım." ifadesini kullandı.

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

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