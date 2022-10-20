Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı ve Iğdır, helikopterden görüntülendi.

Yurdun en doğusundaki illerden Iğdır, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile Aras Dağları'nın eteklerinde bulunuyor.

Dağların eteğindeki ovaya kurulan Iğdır, birçok tarım ürününün de üretildiği önemli merkezlerden biri konumunda.

Güneyinde Aras Dağları, kuzeyinde ise Ermenistan bulunan Iğdır, yeşil alanlarının içindeki şehir yapılanmasıyla dikkati çekiyor.

Ağrı Dağı ve Iğdır, Anadolu Ajansı (AA) ekibince helikopterle havadan kayda alındı.