YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

20.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı ve Iğdır, helikopterden görüntülendi.

Yurdun en doğusundaki illerden Iğdır, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile Aras Dağları'nın eteklerinde bulunuyor.

Dağların eteğindeki ovaya kurulan Iğdır, birçok tarım ürününün de üretildiği önemli merkezlerden biri konumunda.

Güneyinde Aras Dağları, kuzeyinde ise Ermenistan bulunan Iğdır, yeşil alanlarının içindeki şehir yapılanmasıyla dikkati çekiyor.

Ağrı Dağı ve Iğdır, Anadolu Ajansı (AA) ekibince helikopterle havadan kayda alındı.

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Ağrı Dağı ve Iğdır helikopterden görüntülendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Iğdır helikopter

Iğdır Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
11:54
İkindi
14:55
Akşam
17:25
Yatsı
18:43
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.