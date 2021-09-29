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Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

29.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, kar yağışı ile yeniden beyaz örtüye büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Mevsimin ilk kar yağışının 21 Ağustos'ta etkili olduğu 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın, zirvesi ile 3 bin metre rakımdaki etekleri, karla kaplandı.

Ağrı Dağı'nın doğusunda bulunan 3 bin 925 rakımlı Küçük Ağrı Dağı ile karşısında yer alan Ermenistan'daki 4 bin 90 metre rakımlı Alagöz Dağı'nın zirveleri de kar yağışı ile beyaza büründü.

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı

Ağrı Dağı'nın zirvesi yeniden karla kaplandı
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kar yağışı Iğdır

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