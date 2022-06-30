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Ağrı ve Tunceli'de Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

30.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı ve Tunceli'de Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

AĞRI / TUNCELİ (AA) - Ağrı ve Tunceli'de, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla çocuk şenliği etkinliği düzenlendi.

Ağrı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koruyucu ailelere yönelik gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe katılan Vali Osman Varol ve eşi Funda Varol, beraberindekilerle el sanatları ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çocukların şiir okuması, halk oyunları ve mehteran gösterisinin yapıldığı şenlikte, koruyucu ailelere plaket verildi.

Burada konuşan Vali Varol, anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplerle değil merhametle mümkün olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar da program öncesi 'Haydi Ağrı Koruyucu Aile Olalım' pankartı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nden etkinliğin yapıldığı alana kadar bisiklet sürdü.

- Tunceli

Tunceli'de de koruyucu aile konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Valilik binası bahçesinde toplanan katılımcılar, 15 Temmuz Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, vali yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı ve Tunceli'de Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı ve Tunceli'de Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Koruyucu Aile Günü etkinliklerle kutlandı

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
02:42
Sabah
04:36
Öğle
12:16
İkindi
16:13
Akşam
19:47
Yatsı
21:33
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