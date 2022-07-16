Ağrı'da "3. Balık Gölü Yaz Festivali" başladı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her dönemi binlerce kişinin ziyaret ettiği Balık Gölü'nde, "3. Balık Gölü Yaz Festivali" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Taşlıçay Belediyesi, Kaymakamlık ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) destekleriyle yaz festivali yapıldı.

İlçe merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, belediyenin verdiği ücretsiz minibüs hizmetiyle festivalin yapıldığı Balık Gölü'nün kenarına getirildi.

Antalya'dan gelen flyboard ekibinin gölde yaptığı gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vatandaşların teknelerle gölde gezip vakit geçirdiği festivalde, yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi.

Onlardan sonra sahne alan Rafet El Roman, unutulmaz şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, festival alanını dronla görüntüledi.

Ağrı Valisi Osman Varol, festivalde yaptığı konuşmada, Balık Gölü'nün güzelliğini herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Gölün Taşlıçay tarafındaki toprak olan 20 kilometrelik yolunu asfaltlamaya çalışacaklarını belirten Varol, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize inanılmaz bir vizyon katıyor. İnanılmaz bir yön açıyor. Onun liderliği ve vizyonuyla siyasetçilerimizin de bahsettiği gibi geçmişte çok başka şeylerin konuşulduğu ve çok başka gündemlerin olduğu bu cennet köşede bugün bu festivali gerçekleştirebiliyoruz. Yine onun sağladığı vizyonla inşallah o potansiyel dediğimiz şeyi hayata geçirmek için gereken tüm yatırımları ve imkanları sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan de Balık Gölü'nün çok güzel bir yer olduğunu belirterek bu tarz etkinliklerin bölgede yapılmasının önemine işaret etti.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ise göreve geldikleri günden bu yana Balık Gölü'nde hem yaz hem de kış festivalleri yaparak vatandaşları etkinliklerle buluşturduklarını söyledi.

Festivale AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşlar katıldı.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.