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Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

13.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da, ot biçme döneminin başlamasıyla sabah erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı kentte, çiftçiler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaisine başladı.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalarına giden çiftçiler, traktör ve tırpan yardımıyla biçtikleri otları üst üste yığıyor.

Çiftçilerin sıcak havaya rağmen gün boyu sürdürdüğü çalışmaların bir bölümü havadan görüntülendi.

Uzun uğraşlar sonucu biçilen ve hazır hale getirilen otlar, bir süre tarlada bekletildikten sonra traktörlerle köylere taşınıp hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacı için kullanılıyor.

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı tarla

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:54
Sabah
04:44
Öğle
12:19
İkindi
16:14
Akşam
19:43
Yatsı
21:25
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