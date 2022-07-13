Uzun uğraşlar sonucu biçilen ve hazır hale getirilen otlar, bir süre tarlada bekletildikten sonra traktörlerle köylere taşınıp hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacı için kullanılıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı kentte, çiftçiler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaisine başladı.

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

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