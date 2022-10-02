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Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

02.10.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

Ağrı'da dereye giren 2 kardeş boğuldu.

Fırat Mahallesi Suçatağı mevkisinde Berat (15) ve Berkay K. (13) kardeşler, arkadaşlarıyla Şeryan Deresi'ne girdi.

Kardeşlerin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları aramada, daha önce iş makineleriyle kum çıkarılan bölgede oluşan su göletinde kardeşlerin cansız bedenine ulaştı.

Göletten çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu

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Ağrı çocuk boğulma

Ağrı Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:02
İkindi
15:20
Akşam
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Yatsı
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