İçişleri Bakanlığı, 5 Ağustos'ta Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı Karabulak kırsalında bir ihbarı değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon düzenlendiğini, bu sırada çıkan silahlı çatışmada 2 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın görevlendirdiği 2 teröristin Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristi İzmir'de anmak isteyen 20 kişi gözaltına alındı

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