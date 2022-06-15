Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 bin Okul" projesi kapsamında kente gönderilen malzemelerin dağıtımı için Spor Lisesi'nde program düzenlendi.

Ağrı'da, "Temel Eğitimde 10 bin Okul” projesi kapsamında, 259 okula, 28 farklı üründen oluşan 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı.

Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı

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