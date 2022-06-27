YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

27.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlardan Seyit Tekin: - "Seyahat ederken bu güzel manzaraları görünce dayanamadık ve araçtan inip fotoğraf çekmek istedik"

Ağrı'da, yağışların artmasıyla canlanan doğada sarı, mor, kırmızı ve beyaz renkteki birçok çiçekle kaplanan tarlalar ve dağlar, ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Kentte, kurak geçen bir önceki yılın aksine bu yıl, özellikle mayıs ve haziran aylarında yağışların artmasıyla doğa da canlandı.

Özellikle il merkezi, Taşlıçay, Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerindeki tarlalar ile dağlarda sarı, mor, pembe, kırmızı ve beyaz renkli çiçekler açtı.

Düz ovada kıvrıla kıvrıla akan ve çevresi yeşilin farklı tonlarına bürünen Murat Nehri'nin bulunduğu ovalık alanlar da rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Güzel manzaraların oluştuğu tarlalar, bölgedeki Ağrı-İran kara yolunda seyahat eden vatandaşların beğenisini topluyor.

Özel araçlarıyla seyahat eden bazı vatandaşlar, rengarenk çiçekleri görünce mola verip tarlalarda gezerek fotoğraf çekip vakit geçiriyor.

Rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar ile Murat Nehri çevresi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirince dron ile kayıt altına alındı.

Vatandaşlardan Seyit Tekin, AA muhabirine, Şanlıurfa'dan Ağrı'daki akrabalarını ziyarete geldiklerini ve doğayı çok beğendiklerini söyledi.

Bu yıl doğanın çok iyi durumda olduğunu belirten Tekin, "Seyahat ederken bu güzel manzaraları görünce dayanamadık ve araçtan inip fotoğraf çekmek istedik. Her tarafta rengarenk çiçekler var. Bu güzellik görülmeye değer. Memleketimizin güzelliklerini görmek bizi mutlu ediyor. Yöreye gelişimizi bu mevsime denk getiriyoruz." dedi.

Seyit Tekin'ın kızı Aylin Tekin de doğum günü olduğunu anlatarak, bu mutlu gününde tarlalarda gezerek çiçek topladığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

- Vatandaşlardan Seyit Tekin: - "Seyahat ederken bu güzel manzaraları görünce dayanamadık ve araçtan inip fotoğraf çekmek istedik"

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
02:40
Sabah
04:35
Öğle
12:16
İkindi
16:13
Akşam
19:47
Yatsı
21:33
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.