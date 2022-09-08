Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aşağı Dumanlı köyünde çiftçilerce yaz aylarında biçilen ve hayvanların kışlık ihtiyacı için üst üste yığılan otların olduğu alanda yangın çıktı.

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

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