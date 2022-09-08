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Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

08.09.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 bin balya ot kullanılamaz hale geldi.

Aşağı Dumanlı köyünde çiftçilerce yaz aylarında biçilen ve hayvanların kışlık ihtiyacı için üst üste yığılan otların olduğu alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması başlattı.

Yangında, yaklaşık 5 bin balya ot yandı.

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

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